محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية بمستشفى شبين الكوم التعليمي للإطمئنان علي حالتهم الصحية ويهديهم العيدية وكحك العيد

في لفتة طيبة وفى أول أيام عيد الفطر المبارك ، قام اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بزيارة الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، حيث التقى بعدد من الأسر الفلسطينية مقدماً لهم العيدية وكحك العيد لإدخال البهجة والسرور عليهم ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي .

حيث حرص محافظ المنوفية علي المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وتفقد عدد من الأقسام الداخلية ، وخلال تفقده أجرى حواراً مع الحالات المصابة وأسرهم واطمئن منهم على توافر جميع احتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة ، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة اليومية للحالات وتسخير جميع الإمكانيات والمتطلبات لأشقائنا الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية اللازمة بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم ، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وخلال تواجده بالمستشفي ، قـام محافظ المنوفية بتفقد انتظام سير العمل بعدد من الأقسام ، وقدم التهنئة للمرضي وذويهم والأطقم الطبية بعيد الفطر ، حيث تفقد قسم الإستقبال وجراحة إستقبال الحوادث وعيادة العظام والطوارئ للتأكد من توافر الخدمة علي مدار اليوم ومستوى نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالشكل اللائق ، فضلاً عن مدى التعامل الفوري معهم والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمرضي .

يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من زيارات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة .