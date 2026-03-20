محافظ المنوفية يلتقي عدد من عمال النظافة للتهنئة بعيد الفطر المبارك ويقدم لهم العيدية

في لفتة طيبة ، التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من عمال النظافة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم التهنئة لهم ومشاركتهم فرحة العيد ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، حرص محافظ المنوفية على توزيع العيدية ومواد غذائية ولحوم على عمال النظافة، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وتقديراً لجهودهم في الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لجميع عمال النظافة بنطاق المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً بدورهم الحيوي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات خلال أيام العيد للحفاظ على الشكل الجمالي العام .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتواجد الميداني المستمر، والمتابعة اللحظية لمستوى الخدمات، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لضمان سرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل الحاسم مع أي طارئ، بما يضمن عدم تعكير صفو احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .

وحرص محافظ المنوفية على التقاط صور تذكارية مع عمال النظافة.