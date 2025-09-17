خلال 24 ساعة.. انهيارات منازل وأحكام قضائية ووقائع نصب في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة ما بين حوادث انهيار منازل قديمة، وأحكام قضائية رادعة، إلى جانب قرارات من النيابة العامة في قضايا نصب واحتيال.

انهيار منزل بأولاد نصير

في قرية أولاد نصير التابعة لمجلس قروي إدفا، وقع حادث انهيار منزل قديم مكون من أربعة طوابق بنجع الشمندي، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بالحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية على الفور.

وتم إخلاء السكان وفصل التيار الكهربائي وغلق الطريق المؤدي إلى العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

السجن المشدد لعامل شرع في قتل آخر

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار أسامة صبري الدسوقي، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا بحق عامل يبلغ من العمر 32 عامًا، بعد إدانته بالشروع في قتل زميله (29 عامًا) خلال مشاجرة بدائرة مركز جرجا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض مسددًا له عدة طعنات خطيرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للمحاكمة.

انهيار منزلين بقرية البربا

كما شهدت قرية البربا التابعة لمركز جرجا حادثًا آخر تمثل في انهيار منزلين قديمين مبنيين بالطوب اللبن والأسقف الخشبية، وأثار الحادث حالة من الفزع بين الأهالي، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، مع تكليف لجنة هندسية بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

إخلاء سبيل زوجين في قضية التلاعب بالقروض

وفي تطور قضائي، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل سيدة وزوجها متهمين بالتلاعب في قروض مالية بأسماء عدد من ربات البيوت، واستغلال أميتهن وحاجتهن المادية.

وتعود القضية إلى بلاغات تقدمت بها سيدات تعرضن للاحتيال من قبل الزوجين، حيث أوهماهن بإنشاء مشروعات تجارية وهمية، فيما حصلا على قروض تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات من جمعيات تمويلية.

وبعد أن كانت النيابة قد أمرت سابقًا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، بكفالة 15 ألف جنيه لكلًا منهما، مع استمرار استكمال التحريات والإجراءات القانونية.