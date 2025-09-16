دون خسائر بشرية.. انهيار منزلين بـ"البربا" في سوهاج | صور

شهدت قرية البربا التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، منذ قليل، حادثًا مفزعًا تمثل في انهيار منزلين قديمين مبنيين بالطوب اللبن والأسقف الخشبية، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات أو وفيات في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزلين متجاورين بقرية البربا، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والوحدة المحلية لمجلس قروي البربا، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن العقارين المنهارين قديمان ومتهالكان، ويقطنهما عدد من الأسر، إلا أن السكان تمكنوا من الخروج في اللحظات الأخيرة قبل الانهيار الكامل.

كما تم فرض كردون أمني حول مكان الانهيار، وفصل التيار الكهربائي عن المنازل المجاورة، وغلق الطريق المؤدي إليها حرصًا على سلامة المواطنين.

وكلفت الوحدة المحلية الفرق الفنية بمراجعة حالة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأفاد شهود عيان أن الانهيار جاء بشكل مفاجئ

ما أدى إلى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي الذين هرعوا إلى إنقاذ السكان وإخراجهم بسرعة، مؤكدين أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وإنما تسبب في تدمير كامل للعقارين وبعض الأثاث والمحتويات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي كلفت بانتداب لجنة هندسية لفحص موقع الانهيار وبيان أسباب الحادث.