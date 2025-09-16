قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حصاد 24 ساعة من الأحداث في سوهاج.. أحكام رادعة ضد تجار المخدرات وحريق يلتهم 7 منازل

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين أحكام قضائية رادعة في قضايا المخدرات، وقرارات حاسمة للنيابة العامة في وقائع عنف.

وذلك بالإضافة إلى حريق ضخم في إحدى قرى المراغة، واجتماعات تنفيذية على مستوى المحافظة، إلى جانب إنجازات لافتة لجامعة سوهاج في مسابقات طلابية قومية.

أحكام رادعة ضد تجار المخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق المتهم "ع. أ."، عاطل، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة والحشيش بدائرة مركز جرجا.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري حينما تمكنت مباحث مركز جرجا من ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، ليُحال إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة والتحريات وسماع الشهود.

أمن سوهاج يواجه العنف المسلح

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق أعيرة نارية بمنطقة مساكن مدينة ناصر بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت المشاجرة قد أسفرت عن إصابة شاب يدعى "أحمد أ. أ."، 24 عامًا، بثلاث طلقات نارية متفرقة بالجسد، نُقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة.

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بدافع خلافات سابقة.

حريق يلتهم 7 منازل وأحواش بالمراغة

كما شهدت قرية الحريدية التابعة لمجلس قروي بناويط بمركز المراغة حادثًا مروعًا بعدما اندلعت النيران في 7 منازل وأحواش، ما أدى إلى خسائر فادحة ونفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور.

قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل أخرى، بينما لم تسفر الواقعة عن أي إصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إجراءات صارمة لحماية أملاك الدولة

على الصعيد التنفيذي، عقد اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإصلاح الزراعي لبحث إنهاء ملفات التقنين الخاضعة للإصلاح الزراعي.

الاجتماع شدد على سرعة سداد مستحقات الدولة وتحرير عقود الإيجار وفقًا للقانون، مع التلويح باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين تصل إلى سحب الأراضي وحرمان المتخلفين عن السداد من الدعم التمويني والمخصصات الزراعية.

وفي المجال التعليمي والثقافي، حققت جامعة سوهاج مراكز متقدمة خلال مشاركتها في اللقاء الثقافي التنشيطي الشاطئي لطلاب الجامعات المصرية بمعسكر بلطيم الصيفي، حيث حصدت المركز الأول في مجال التراث الثقافي، والمركز الثاني في القرآن الكريم كاملًا.

كما حصل طلابها على مراكز متقدمة في مجالات الشعر العامي، البودكاست، الإنشاد الديني، ودوري المعلومات الثقافية، في تأكيد على التميز العلمي والثقافي لطلاب الجامعة.

