محافظ سوهاج: إنهاء ملفات التقنين يمثل أولوية قصوى لتحقيق الانضباط وإرساء مبدأ سيادة القانون

أكد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، ان إنهاء ملفات التقنين للأراضى المملوكة للدولة يمثل أولوية قصوى لتحقيق الانضباط وإرساء مبدأ سيادة القانون، وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في استرداد حقوقها والحفاظ على أملاكها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.



وقال المحافظ -في بيان- إنه أناب السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد السايس، لترأس الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي مديرية الإصلاح الزراعي، لمناقشة الموقف الحالي لإنهاء ملفات التقنين والإجراءات المرتبطة بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة في ملفات التقنين التابعة للإصلاح الزراعي، وأنه لن يُسمح لأي مواطن متخلف عن السداد بالإستفادة من الدعم التمويني أو المخصصات الزراعية.



ووجه المحافظ، السكرتير العام بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بكافة الطلبات الخاضعة للإصلاح الزراعي والمسجلة على منظومة التقنين طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، من خلال تحرير عقود إيجار لمدة عام، ضماناً لحفظ حقوق الدولة والمواطنين.



بدوره، أكد اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، أنه لن يتم التهاون مع أي حالات تقاعس، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى تحرير محاضر جنائية، أو سحب الأراضي واستردادها في حال عدم الالتزام بالسداد.



ووجه السايس، بضرورة إخطار المواطنين بسرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة بقاعة المركز التكنولوجي، لاستلام إيصالات السداد وتوريدها فوراً، على أن يبدأ التسليم اعتباراً من غد الثلاثاء 16 سبتمبر، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى نهاية اليوم، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على أملاكها وصون حقوق الأجيال القادمة.

