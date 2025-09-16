انهيار منزل متهالك في سوهاج

شهدت قرية أولاد نصير التابعة لمجلس قروي إدفا بمحافظة سوهاج، وقوع حادث انهيار منزل قديم مكون من أربعة طوابق بنجع الشمندي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بانهيار منزل مكون من أربعة طوابق بنظام الحوائط الحاملة، ملك ورثة السيد ع ع، والكائن بنجع الشمندي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم إخلاء السكان من العقار المنهار وفصل التيار الكهربائي عن المنزل وغلق الطريق المؤدي إليه، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، مع تكليف الوحدة المحلية والجهات المختصة بمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.