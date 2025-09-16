محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث المقترح النهائي لتطوير وتجميل شارع المحطة

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا للوقوف على التصور النهائي لمقترح تطوير وتجميل شارع المحطة بحي غرب مدينة سوهاج بما يعكس الهوية البصرية والشكل الحضاري للمحافظة.

وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج.

وممثلي نقابة المهندسين بسوهاج، ووحدة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، والسادة المهندسين أصحاب المشروعات المقترحة للتطوير.

محافظة سوهاج

ووجه المحافظ خلال الاجتماع الشكر للمهندس حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج، والسادة المهندسين وأعضاء النقابة، على الجهد المبذول، والتعاون الإيجابي مع المحافظة.

وأكد أن العقول السوهاجية من أبناء المحافظة هم الأجدر بتطوير بلدهم، من خلال المخزون الثقافي والتراثي الذي تتمتع به المحافظة وأبنائها.

واستعرض الاجتماع محاور التطوير والتي تشمل " أماكن انتظار للسيارات والدراجات البخارية، وتجميل الأسوار الخارجية، والأكشاك بالسور البحري وميدان العارف، وإنشاء حواجز اسطوانية عصرية، ومقاعد انتظار خارجية لرواد المحطة.

وممرات للمشاة، وأعمدة الإنارة، واحواض الزينة، وتطوير واجهات المباني، وتوفير كود الإتاحة لذوي الإعاقة بالشارع ".

واكد "سراج" على أهمية الطابع الجمالي لشارع المحطة بما يعكس الهوية البصرية، و يمنح الزائرين انطباعًا مميزًا فور وصولهم سوهاج.

ووجه بغلق المزلقان بشكل لائق بما يتماشى مع المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لمراعاة النظافة ورفع الإشغالات بصفة دورية وتنظيم الحركة المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة بالشارع.

وكلف المحافظ حي غرب بالبدء في إعداد الشارع لخطة التطوير لحين الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لذلك.