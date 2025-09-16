محافظ سوهاج يشهد احتفالية تكريم مهندسي النقابة المشاركين في تطوير شارع المحطة

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية تكريم مهندسي وأعضاء نقابة المهندسين بسوهاج المشاركين في إعداد التصور الهندسي لتطوير وتجميل شارع المحطة بمدينة سوهاج.

وذلك بحضور المهندس حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبد الساتر أمين عام نقابة مهندسي سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة المهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج.

محافظة سوهاج

ألقى محافظ سوهاج كلمته، حيث أكد أهمية مشاركة أبناء الأقاليم في جهود تطوير وتنمية المحافظة، وأشاد بجهود نقابة المهندسين في إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير شارع المحطة.

وثمن الدور البارز للمهندسين الشباب المشاركين في إعداد المشروع، ووجّه الشكر لجميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بروح التعاون بين الجهاز التنفيذي والنقابة في خدمة المجتمع السوهاجي.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من أعضاء النقابة والمهندسين المشاركين في إعداد التصور، حيث تم تقديم شهادات تقدير لكل من: " المهندس حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج، والمهندس علي عبد الساتر الدردير أمين عام نقابة مهندسين سوهاج، والمهندسة أمل عبد الحميد حمدالله عضو مجلس إدارة النقابة عن الشعبة المعمارية، والمهندس مصطفى جمال لبيب عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، والمهندسة دعاء القاضي عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة، والمهندس أحمد عمر محمود عضو مجلس إدارة النقابة ومعيد بكلية الهندسة جامعة سوهاج".

وفي ختام الاحتفالية، جرى تسليم الدروع التذكارية من نقابة المهندسين، حيث سلّم المهندس حسام الزغاوي درع النقابة إلى محافظ سوهاج.

كما تم تقديم دروع تكريم لكل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة أميمة محمد نجيب والمهندس محمد مصطفى من وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

وأكد المحافظ في ختام كلمته حرص محافظة سوهاج على دعم كافة المبادرات المجتمعية والتعاون مع النقابات المهنية في مشروعات التطوير والتجميل بما يحقق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.