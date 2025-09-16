قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 25 عقدا للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص

جانب من اجتماع محافظة سوهاج
جانب من اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ورشة عمل تعزيز الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون العمل، والتي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وكذا إطلاق مشروعين رائدين هما إيدينا بالشراكة مع وزارة العمل، ومشروع مهن خضراء صديقة للبيئة بالشراكة مع جهاز شئون البيئة.

وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “أسرتي قوتي”، تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها بسوهاج في يوليو الماضي.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام السيد وكيل وزارة العمل بسوهاج، وأسماء أبو سريع ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي جهاز شئون البيئة بسوهاج، ووحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا حرص محافظة سوهاج على دعم هذه المبادرات وتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذها، لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وتمكين ذوينا من ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة وفرص متساوية في العمل والإنتاج، لافتا إلى أن ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة واحدا من أهم الملفات التي تحظى باهتمام بالغ من كافة الأجهزة التنفيذية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز شئون البيئة، ووزارة العمل.

وكل من ساهم في إطلاق هذه المبادرات الطموحة، متمنياً أن تكون محافظة سوهاج دائماً نموذجاً رائداً في دعم وتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة، ومجددا كل الشكر والتقدير لمن أرسى مبادئ هذه المبادرات المجتمعية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجهت ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج"، موضحة أن مبادرة “إيدينا” تأتي بالتعاون مع وزارة العمل.

ويركز على دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعريفهم بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يتيحه لهم من حقوق وضمانات، مثل الإجازات السنوية الممتدة، ونسبة التعيين الإلزامية، وتوفير بيئة عمل ملائمة، والتدريب المتخصص، ومرونة ساعات العمل.

كما أشارت إلى أن مشروع “مهن خضراء صديقة للبيئة” يأتي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ويهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في حماية البيئة والاندماج في الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل حقيقية لهم في مجالات صديقة للبيئة.

وعلى هامش الورشة قام المحافظ بتسليم عدد 25 عقدا للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص، بالتعاون مع مديرية العمل بسوهاج، وسط فرحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم معربين عن خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولمحافظ، وجهود الدولة على الدعم اللامحدود لهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ودمجهم في المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع عقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يُتابع التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

وزير الخارجية يُتابع تحضيرات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

سعر الذهب اليوم

الجرام يتخطي 5 الاف.. أسعار الذهب اليوم في مصر

مشروع رأس الحكمة

غرفة السياحة: مشروعات رأس الحكمة ومراسي بوابة مصر السياحية والاستثمارية الواعدة

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد