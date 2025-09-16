محافظ سوهاج يسلم 25 عقدا للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ورشة عمل تعزيز الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون العمل، والتي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وكذا إطلاق مشروعين رائدين هما إيدينا بالشراكة مع وزارة العمل، ومشروع مهن خضراء صديقة للبيئة بالشراكة مع جهاز شئون البيئة.

وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “أسرتي قوتي”، تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها بسوهاج في يوليو الماضي.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام السيد وكيل وزارة العمل بسوهاج، وأسماء أبو سريع ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي جهاز شئون البيئة بسوهاج، ووحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا حرص محافظة سوهاج على دعم هذه المبادرات وتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذها، لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وتمكين ذوينا من ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة وفرص متساوية في العمل والإنتاج، لافتا إلى أن ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة واحدا من أهم الملفات التي تحظى باهتمام بالغ من كافة الأجهزة التنفيذية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز شئون البيئة، ووزارة العمل.

وكل من ساهم في إطلاق هذه المبادرات الطموحة، متمنياً أن تكون محافظة سوهاج دائماً نموذجاً رائداً في دعم وتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة، ومجددا كل الشكر والتقدير لمن أرسى مبادئ هذه المبادرات المجتمعية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجهت ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج"، موضحة أن مبادرة “إيدينا” تأتي بالتعاون مع وزارة العمل.

ويركز على دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعريفهم بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يتيحه لهم من حقوق وضمانات، مثل الإجازات السنوية الممتدة، ونسبة التعيين الإلزامية، وتوفير بيئة عمل ملائمة، والتدريب المتخصص، ومرونة ساعات العمل.

كما أشارت إلى أن مشروع “مهن خضراء صديقة للبيئة” يأتي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ويهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في حماية البيئة والاندماج في الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل حقيقية لهم في مجالات صديقة للبيئة.

وعلى هامش الورشة قام المحافظ بتسليم عدد 25 عقدا للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص، بالتعاون مع مديرية العمل بسوهاج، وسط فرحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم معربين عن خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولمحافظ، وجهود الدولة على الدعم اللامحدود لهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ودمجهم في المجتمع.