ديني

عباس شومان: تعمد الاختلاط في صلاة العيد بدعة سيئة

صلاة الرجال بجوار النساء
محمد شحتة

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن تعمد اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد أمر مؤسف، يخالف الثابت عن سلفنا الصالح من عهد رسولنا الأكرم إلى ما قبل ظهور هذه البدعة السيئة.

وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة العيد

بدوره، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول: ما حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.

وأوضح مركز الأزهر أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله.

تخصيص أبواب للنساء

وقد رغَّب سيدنا محمد في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود].

وعليه؛ فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له.

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

نادي الزمالك

الزمالك في العيد.. رحيل وشيك وعودة المصابين وصفقات سوبر في الطريق

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد