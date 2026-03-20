أجواء إيمانية مبهجة.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد مصر الكبير

شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم، إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين الذين توافدوا لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك والاستماع لخطبتها، في أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والبهجة، والفرح في العاصمة الجديدة وبما تحويه من روائع العمارة.

وأُقيمت الصلاة وسط تنظيم متميز واستعدادات مكثفة، حيث امتلأت ساحات المسجد بالمصلين من مختلف الأعمار، في مشهد حضاري يعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.

وتناولت خطبة العيد قيم التراحم والتكافل وصلة الأرحام، وضرورة استثمار هذه المناسبة المباركة في تعزيز روح المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع.

وبعد الصلاة والخطبة، تجول المصلون في صحن المسجد وساحاته المبهرة، والتقطوا الصور والفيديوهات التذكارية، وتبادلوا الهدايا والتهاني بعيد الفطر المبارك، داعين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار والخير والبركات.