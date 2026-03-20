محافظات

نحو 550 ألف مُصلٍ يؤدون صلاة العيد بالهيئات الشبابيه بالإسكندرية

أحمد بسيوني

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، متابعة فتح مراكز الشباب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستقبال جموع المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء يسودها الفرح والبهجة.

وشهدت الهيئات الشبابيه والرياضيه والساحات المحيطة بها توافدًا كثيفًا من المصلين من مختلف الأعمار، حيث حرصت المديرية على تجهيز مراكز الشباب  وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.

كما قامت الدكتورة صفاء الشريف بمتابعة انتظام العمل داخل مراكز الشباب، حيث وجهت بتشكيل لجان بجميع الفروع برئاسة مديري الفروع، للوقوف على المستجدات داخل تلك الهيئات، والتأكد من تقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية: *نحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العمل داخل جميع مراكز الشباب، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد. وقد تم تشكيل لجان بجميع الفروع برئاسة مديري الفروع للوقوف على المستجدات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تحديات، بما يضمن خروج صلاة العيد والفعاليات المصاحبة في أجواء منظمة وآمنة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب في خدمة أبناء الإسكندرية.”

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إسعاد الأسرة المصرية، وجعل مراكز الشباب وجهة أساسية للمواطنين خلال الأعياد، في أجواء إيمانية واحتفالية مميزة.

