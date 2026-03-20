تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في بيانٍ لها، أنها أجرت دوريات جوية دفاعية فوق الأردن وقطر والإمارات والبحرين ليلة أمس.

ونفذت هذه الدوريات طائرات من طراز تايفون وإف-35، مدعومة بطائرات التزود بالوقود جواً من طراز فوياجر، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الدفاع البريطانية أن عدد الطائرات البريطانية العاملة في المنطقة يفوق أي وقت مضى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وأن الطيارين البريطانيين تجاوزوا 700 ساعة طيران.

وأضافت أن 500 فرد بريطاني يدعمون أنشطة الدفاع الجوي في قواعدها بقبرص، وأن المملكة المتحدة أرسلت عدداً محدوداً من المخططين الإضافيين إلى القيادة المركزية الأمريكية للمساعدة في التخطيط ووضع الخيارات لتحسين الأمن في مضيق هرمز.