مذكرة تعاون بين مصر والأردن في مجال تصدير الخيول

وقعت وزارتا الزراعة بجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة للتعاون في مجال تصدير الخيول الدائم والمؤقت، والتي ستنظم حركة نقل الخيول بين مصر والأردن، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة بالبلدين والمتمثلة بمصر في هيئة الخدمات البيطرية.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان صحفي مساء اليوم/الخميس/ - أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل المعوقات وفتح الأسواق لتصدير الحصان العربي المصري، وبتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هذا التوقيع يعد تتويجاً لجهود وزير الزراعة، من خلال المتابعة الدقيقة على مدار عام، حيث بدأت تلك المباحثات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي حتى انتهت بالتوقيع اليوم.

ومن جهته، قال وزير الزراعة إن المباحثات قد مرت بمراحل مختلفة، حيث نوقشت أيضاً خلال أعمال اللجنة المصرية ـــ الأردنية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس الماضي.. مشيرا إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقا كبيرة لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة، والتي يقبل عليها منتجو وعشاق الحصان المصري بالأردن الشقيق، موضحا أن مذكرة التفاهم الموقعة تتضمن منظومة محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول بشكل آمن وفعال.

وأوضح أن هذا يأتي بالتزامن مع الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا، بتطوير معامل الخيول بالمعاهد البحثية المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي من بينها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية؛ لتتوافق مع المعايير العالمية لتصبح معامل مرجعية، حيث تتوافر في مصر الخبرات الفنية اللازمة لهذه التقنيات.

وفي سياق متصل، تقوم وزارة الزراعة حاليا بإجراء ومتابعة بعض الملفات الفنية الأخرى مثل ملف الصادرات الزراعية، وبعض مستلزمات الإنتاج، والتي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.