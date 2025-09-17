قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
أخبار البلد

رئيس جامعة سوهاج: تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب ذوي الإعاقة واستكمال الكشف الطبي للملتحقين الجدد

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
أ ش أ

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، استمرار الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للطلاب من ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وفق رؤية مصر 2030 نحو تمكين ذوي الهمم على مختلف المستويات، وتماشياً مع أهداف الوحدة المركزية "تمكين" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


جاء ذلك، اليوم /الأربعاء/ خلال تفقده فعاليات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للالتحاق بالكليات المختلفة بالعام الجامعي الجديد 2025/2026؛ حيث يجري الكشف بمقر الإدارة الطبية بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم، لمن لم يتم توقيع الكشف عليهم في المرحلة الأولى.


وأوضح رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على استثمار طاقات وقدرات الطلاب من ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة جامعية مستدامة وشاملة وأكثر يسراً، تسهم في تعديل اتجاهات المجتمع نحوهم من السلبية إلى الإيجابية، مع العمل على تأهيلهم بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل، مثلهم مثل زملائهم من غير ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أهمية توفير فرص تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة من خريجي المرحلة الثانوية أو مدارس الدمج بالتعليم الفني، وذلك في إطار الضوابط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.


ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 60 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات البصرية والحركية والسمعية وبطء التعلم والتوحد والإعاقة الذهنية البسيطة، تمهيداً للالتحاق ببعض الكليات الدامجة بالجامعة، مثل الألسن والحقوق والتجارة والآداب والتربية النوعية.


وأشار زكي، إلى أن اللجنة الطبية ضمت تخصصات "العظام، الجراحة العامة، الباطنة، الرمد، السمعيات، والأمراض العصبية والنفسية"، بالتعاون مع فريق الإدارة الطبية وشئون طلاب الكليات الدامجة، لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للطلاب الجدد من ذوي الإعاقة.

رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني ذوي الإعاقة ذوي الهمم وزارة التعليم العالي والبحث العلم

