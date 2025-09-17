رئيس جامعة سوهاج: تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب ذوي الإعاقة واستكمال الكشف الطبي للملتحقين الجدد

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، استمرار الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للطلاب من ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وفق رؤية مصر 2030 نحو تمكين ذوي الهمم على مختلف المستويات، وتماشياً مع أهداف الوحدة المركزية "تمكين" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



جاء ذلك، اليوم /الأربعاء/ خلال تفقده فعاليات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للالتحاق بالكليات المختلفة بالعام الجامعي الجديد 2025/2026؛ حيث يجري الكشف بمقر الإدارة الطبية بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم، لمن لم يتم توقيع الكشف عليهم في المرحلة الأولى.



وأوضح رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على استثمار طاقات وقدرات الطلاب من ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة جامعية مستدامة وشاملة وأكثر يسراً، تسهم في تعديل اتجاهات المجتمع نحوهم من السلبية إلى الإيجابية، مع العمل على تأهيلهم بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل، مثلهم مثل زملائهم من غير ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أهمية توفير فرص تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة من خريجي المرحلة الثانوية أو مدارس الدمج بالتعليم الفني، وذلك في إطار الضوابط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 60 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات البصرية والحركية والسمعية وبطء التعلم والتوحد والإعاقة الذهنية البسيطة، تمهيداً للالتحاق ببعض الكليات الدامجة بالجامعة، مثل الألسن والحقوق والتجارة والآداب والتربية النوعية.



وأشار زكي، إلى أن اللجنة الطبية ضمت تخصصات "العظام، الجراحة العامة، الباطنة، الرمد، السمعيات، والأمراض العصبية والنفسية"، بالتعاون مع فريق الإدارة الطبية وشئون طلاب الكليات الدامجة، لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للطلاب الجدد من ذوي الإعاقة.