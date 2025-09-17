الجائزة الفضيه لجامعة سوهاج بالإستبيان المصري للمشاركات الطلابية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن نتيجة الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2024/2025، حيث جاءت الجامعة ضمن الفئة الفضية بنسبة ٧٤.٧٢%.

وقال النعماني، إنه تم طرح هذا الاستبيان من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مما يضمن بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب للتعبير عن آرائهم بشفافية وحرية.

وقياس درجة رضاهم عن تجربتهم في الحياة الجامعية أثناء فترة الدراسة، الي جانب تعزيز التواصل بين الطلاب والجامعة، وتشجيع ثقافة المشاركة والتفاعل، للمساهمه في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

واستقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي بالجامعة.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ان الاستبيان والذي رصد مؤشرات دقيقة عن مستوي جودة الخدمات التعليمية والدعم المهني والاكاديمي المقدم للطلاب.

وأكد أن الجامعة توفر كافة الامكانيات اللازمة للعملية التعليمية علي مستوي عالى من الجودة من قاعات التدريس والمحاضرات، والمكتبات والمختبرات التي تلبي احتياجاتهم التعليمية.

وتوفير برامج تعليمية حديثة ومتميزة تلبي اهتماماتهم وأهدافهم، الي جانب المراجع والمواد الإلكترونية المستخدمة في المقررات الدراسية ذات جودة عالية.

كما أن الجامعة توفر دعما كافيا للطلاب ذوي الهمم والذين يواجهون تحديات أكاديمية خاصة، مضيفًا انه تم رصد مدي تفاعل وقنوات الاتصال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطلب المساعدة الأكاديمية.