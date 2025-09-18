سوهاج في 24 ساعة.. ضربات أمنية وحوادث مأساوية واستعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

تشهد محافظة سوهاج على مدار الساعات الماضية حراكًا متنوعًا ما بين إنجازات أمنية، أحداث مأساوية، وجولات ميدانية للمسؤولين استعدادًا لعام دراسي جديد، إلى جانب مشروعات تطوير تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يلي أبرز ما شهدته المحافظة خلال آخر 24 ساعة:

سقوط أخطر تاجر شابو في طهطا

نجحت الأجهزة الأمنية في طهطا شمال سوهاج في توجيه ضربة قوية ضد تجارة المخدرات، بعدما تمكنت وحدة مباحث القسم من الإيقاع بأحد أخطر تجار "الشابو" والحشيش، ويدعى "إبراهيم ح.م.ش" 33 عامًا.

كان يبث المتهم الرعب بين الأهالي ويغرق الشباب بالسموم، إلا أن خطة محكمة أعدها رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد إسماعيل ورجاله، نجحت في ضبطه متلبسًا وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات وسلاح ناري، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

مأساة على الطريق.. غرق ركاب تمناية بالمراغة

وفي حادث مأساوي، شهد مركز المراغة شمال المحافظة انقلاب سيارة سوزوكي "تمناية" داخل إحدى الترع على الطريق الرابط بين مدينة المراغة وقرية باصونة.

أسفر الحادث عن انتشال جثة أحد الركاب، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن مفقودين آخرين، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم الحركة المرورية وفرض طوق حول موقع الحادث.

التعليم.. اعتماد المرحلة الثالثة للقبول بالثانوي العام

على صعيد العملية التعليمية، اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/ 2026 بحد أدنى 229 درجة، وذلك في الإدارات التي لا تزال بها أماكن شاغرة.

وتم وضع ضوابط صارمة لضمان استقرار العملية التعليمية، من بينها عدم السماح بالتحويل للطلاب المقبولين في هذه المرحلة.

تطوير الكورنيش الشرقي.. إشادة بسرعة الإنجاز

وفي إطار مشروعات التطوير الحضاري، تفقد محافظ سوهاج أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي، وأشاد بسرعة الإنجاز والمظهر الجديد للممشى، مؤكدًا أهمية التوسع في التشجير والتجميل وتوفير خدمات متكاملة للزائرين، منها طرح عربات ذكية لتقديم المأكولات والمشروبات.

جولات ميدانية لمتابعة الاستعدادات المدرسية

تفقد المحافظ بجولة ميدانية، عددًا من المدارس بحي شرق، أخميم، والكوثر للوقوف على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي، موجهًا بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وتهيئة الفصول، إلى جانب التأكيد على توافر الكتب والأثاث المدرسي والالتزام بالكثافات المقررة داخل الفصول.

وبذلك، اختتمت محافظة سوهاج يومًا حافلًا بالأحداث ما بين نجاحات أمنية وتحديات إنسانية، مرورًا بجهود تنموية وتعليمية، تعكس حيوية المشهد اليومي داخل المحافظة.