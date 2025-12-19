حصر عددي.. خليفة وعرابي والقطان يتصدرون الدائرة الأولى بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب للدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون لجولة الإعادة كالتالي:

محمد عرابي 75553

محمد خليفة 79604

باسم حجازي 36051

علاء ريحان 42835

محي القطان 58079

سمير الشهاوى 44097

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 661 ألفًا و683 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 115 ألفًا و378 صوتًا.

كما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 3305 أصوات، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 112 ألفًا و73 صوتًا.