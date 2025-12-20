ماذا تقدم إم جي 8 موديل 2026 الجديدة وسعرها في السعودية؟

عززت إم جي من نطاق حضورها في السوق السعودي من خلال تقديم سيارة ام جي 8 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان المتوسطة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم السيارة ام جي 8

تتمتع ام جي 8 2026 بأبعاد مصصمة ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,887 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,890 مم، مع ارتفاع قدره 1,510 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,810 مم.

ام جي 8

جُهزت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية LED تمنحها وضوحًا أفضل على الطريق، كما تتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة.

أداء ومحرك ام جي 8 2026

تعتمد ام جي 8 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي.

ام جي 8

وتوفر هذه المنظومة تسارعًا من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 30.1 كيلومتر لكل لتر، كما زودت السيارة ببطارية بسعة 21.4 كيلوواط/ساعة.

تجهيزات السيارة ام جي 8 2026

توفر المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات منها شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

ام جي 8

وزودت السيارة أيضا بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مع توفر مكيف مزدوج المنطقة في الفئات الأعلى، وتدعم السيارة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف.

ام جي 8

وتحظى ام جي 8 2026 بحزمة من أنظمة السلامة التي تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وفقًا للفئة، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD.

وتتوفر بها أنظمة التحكم في الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، إلى جانب مثبت سرعة ذكي، وتدعم السيارة أنظمة مساعدة بصرية تشمل كاميرا خلفية أو كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

سعر ام جي 8 موديل 2026 في السعودية

تُطرح سيارة ام جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي بفئة Standard بسعر يبلغ 109,710 ريالات سعودية.