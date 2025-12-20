قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنغال فى المقدمة .. نجوم الدوريات الأوروبية يشعلون أمم افريقيا 2025 .. وترتيب صادم لمصر
4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يستعد المارد الأحمر لملاقاة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة تحظى باهتمام متزايد من الجماهير والمتابعين في الشارع الكروي المصري.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي مجموعة قوية تضم عددًا من الفرق الطموحة، وجاءت على النحو التالي:

  • الأهلي
  • طلائع الجيش
  • فاركو
  • إنبي
  • غزل المحلة
  • المقاولون العرب
  • سيراميكا كليوباترا

وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك:

  • يوم الثلاثاء 23 ديسمبر
  • في تمام الساعة 8:00 مساءً

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة للأهلي من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة ومواصلة المنافسة على اللقب.

جدول مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

يخوض الأهلي عدة مواجهات قوية خلال مشواره في دور المجموعات، وجاء جدول مبارياته كالتالي:

  • الأهلي × غزل المحلة: الثلاثاء 23 ديسمبر – 8:00 مساءً
  • الأهلي × المقاولون العرب: الثلاثاء 30 ديسمبر – 8:00 مساءً
  • الأهلي × فاركو: السبت 10 يناير – 8:00 مساءً
  • الأهلي × طلائع الجيش: الخميس 15 يناير – 8:00 مساءً

طموحات الأهلي في البطولة

يسعى الأهلي لتقديم عروض قوية في بطولة كأس عاصمة مصر، سواء بالعناصر الأساسية أو بعدد من اللاعبين الشباب، في إطار تجهيز الفريق للمنافسات المحلية والقارية، مع رغبة واضحة في حصد اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي


 

الاهلي غزل المحلة كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

ياسمين عز

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

أرشيفية

13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

224 منشأة طبية جاهزة للمنظومة الجديدة في كفر الشيخ

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

مشرحة

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

بالصور

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد