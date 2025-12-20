موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يستعد المارد الأحمر لملاقاة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة تحظى باهتمام متزايد من الجماهير والمتابعين في الشارع الكروي المصري.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي مجموعة قوية تضم عددًا من الفرق الطموحة، وجاءت على النحو التالي:

الأهلي

طلائع الجيش

فاركو

إنبي

غزل المحلة

المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا

وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك:

يوم الثلاثاء 23 ديسمبر

في تمام الساعة 8:00 مساءً

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة للأهلي من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة ومواصلة المنافسة على اللقب.

جدول مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

يخوض الأهلي عدة مواجهات قوية خلال مشواره في دور المجموعات، وجاء جدول مبارياته كالتالي:

الأهلي × غزل المحلة: الثلاثاء 23 ديسمبر – 8:00 مساءً

الأهلي × المقاولون العرب: الثلاثاء 30 ديسمبر – 8:00 مساءً

الأهلي × فاركو: السبت 10 يناير – 8:00 مساءً

الأهلي × طلائع الجيش: الخميس 15 يناير – 8:00 مساءً

طموحات الأهلي في البطولة

يسعى الأهلي لتقديم عروض قوية في بطولة كأس عاصمة مصر، سواء بالعناصر الأساسية أو بعدد من اللاعبين الشباب، في إطار تجهيز الفريق للمنافسات المحلية والقارية، مع رغبة واضحة في حصد اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي



