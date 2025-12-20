قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حالات يجوز فيها الكذب شرعًا.. الأزهر يكشف التفاصيل

منار عبد العظيم

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الأصل في الكذب أنه محرم ومن كبائر الذنوب، ولا يليق بالمؤمن أن يتصف به، مشيرًا إلى أن الإيمان ينقص بقدر ما يقع الإنسان في الكذب، وأن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للتعامل مع هذه المسألة دون إفراط أو تفريط.

حالات يجوز فيها الكدب

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال حلقة من برنامج «اعرف نبيك» المذاع على قناة الناس، أن السنة النبوية بينت وجود حالات لا يُكتب فيها الكلام كذبًا عند الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا»، مبينًا أن المقصود هو الإصلاح بين المتخاصمين وبقدر الحاجة فقط، دون مبالغة أو اختلاق.

وبيّن أن الكذب شرعًا هو الإخبار بخلاف الواقع مع العلم بذلك، أما من تحدث بشيء غير مطابق للحقيقة وهو يظنه صحيحًا فلا يُعد كاذبًا، وإنما مخطئًا أو ناسيًا، لافتًا إلى أن الكذب في الشريعة قد يكون حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مستحبًا، وقد يصل إلى الوجوب في بعض الحالات النادرة، مثل دفع ضرر محقق أو حماية نفس معصومة.

وأشار إلى أن من صور الكذب المباح ما يكون بين الزوجين لإدامة المودة ومنع الخلاف، كالتلطف في الكلام وإظهار المحبة، بشرط عدم التحول إلى خداع أو إضرار بالآخرين، مؤكدًا أن الحرمة تشتد إذا ترتب على الكذب ضياع حقوق أو وقوع ظلم.

وتحدث الدكتور يسري جبر عن “التعريض” باعتباره مخرجًا شرعيًا عن الكذب الصريح، وهو استخدام ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، يقصد بها المتكلم معنى صحيحًا، محذرًا في الوقت نفسه من الكذب على الأطفال لما له من أثر سلبي في التربية وغرس عدم الصدق منذ الصغر.

حالات يجوز فيها الكدب حالات الكذب الكذب المباح

