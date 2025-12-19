حصر عددي.. أبو أحمد وعبيدي يتصدران الدائرة الثانية بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون لجولة الإعادة كالتالي:

توفيق أبو أحمد 69681 صوتًا

محمد عبد الجليل بسطويسي 57987 صوتًا

علي أبو أحمد 51168 صوتًا

محمد السعيد عبيدي 59806 صوتًا

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 439 ألفًا و924 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 121 ألفًا و479 صوتًا.

كما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2158 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 119 ألفًا و321 صوتًا.