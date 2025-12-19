حصر عددي.. النجار وداوود وعطا يتصدرون الدائرة الرابعة بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب للدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون لجولة الإعادة .. وجاءت كالتالي:

عادل النجار 69819 صوتاً.

محمد سعد الصمودي 53071 صوتاً.

محمد شعبان عطا 57363 صوتاً.

عادل جعفر، حصل 50149 صوتاً.

محمد عبد العليم داود 58307 أصوات.

سيد أحمد عيسى 50042 صوتاً.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 708 آلاف و333 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 115 ألفًا و757 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2840 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 112 ألفًا و917 صوتًا.