بطولة جامعة بنها| روبوتات سوهاج تتألق وتحصد المركز الثالث بمنافسات الجامعات والمدارس التكنولوجية.. صور

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز الجامعة بالمركز الثالث في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، بمشاركة 24 روبوتًا من الجامعات الحكومية والأهلية والمدارس التكنولوجية، والتي استمرت على مدار يومين.

وأشاد النعماني بهذه المسابقة التي أظهرت مدى الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مؤكدًا أن المسابقة كانت بمثابة منصة تجمع بين مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها تمكين الطلاب من امتلاك أدوات المستقبل التكنولوجي، وتهيئتهم لسوق عمل يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية المبتكرة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البطولة استهدفت طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية، والمختصين بكليات الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، بالإضافة إلى طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المسابقة تضمنت سبعة محاور هي: الروبوتات الأرضية، الروبوتات القتالية، الروبوتات تحت الماء، روبوت حل المتاهة، تحدي الذراع الروبوتية، الطائرات بدون طيار، والميتافيرس، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR).

وأشار الدكتور أحمد عاطف، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أن فريق الجامعة قدّم اختراعين، الأول عبارة عن روبوت كاشف للألغام يُستخدم في الكشف عن الألغام وتحديد مواقعها، وإرسال تقرير يشمل خريطة بها إحداثيات الألغام ومواقعها وأبعادها. قام بإعداده الطلاب: أحمد أبو الحمد عبد العزيز، كيرلس رزق شوقي، إيهاب رأفت سعيد، مروه أحمد عبد الحميد، وزهراء يسري بكلية الهندسة.

وأضاف هاني بديوي، مدير إدارة النشاط العلمي، أن الفريق الثاني قدم مشروع ذراع روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُستخدم في النقل والتوزيع والتصنيف في خطوط الإنتاج للمصانع، مع إرسال تقارير بها إحصائية بالأعمال المنفذة، ويتم التحكم بها يدويًا أو عن طريق الذكاء الاصطناعي. قام بتصميمها وتنفيذها الطلاب: عمر مصطفى كمال، مينا رشدي، عبدالله فتحي، ساندي علاء، وسما محمد، تحت إشراف المهندسين: محمد أحمد محمدين، وأسامة يوسف تواضروس.