5 ذهبيات لجامعة سوهاج خلال مشاركتها فى معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركة الوفد الطلابي فى معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية المتميزين رياضيًا.

والذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأقيمت الفعاليات بجامعة طنطا بمدينة بلطيم، مهنئاََ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة المتميزين في كافة الأنشطة الطلابية.

الذين يمثلون اسم الجامعة باعتبارهم صورة مشرفة لها أمام الجامعات المصرية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين.

وتوفر البيئة الجامعية الملائمة لتشجيعهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة والفعاليات وإبراز مواهبهم وقدراتهم واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.

جامعة سوهاج

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بمشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية التى تنفذ داخل وخارج الجامعة.

لإيمانها الكامل بدورها في تطوير شخصياتهم واكتسابهم خبرات حياتية متنوعة تعود عليهم بالنفع في حياتهم المهنية، مضيفاً أن معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية.يعد فرصة متميزة لاستثمار مهارات الطلاب واستغلال أوقات فراغهم بشكل هادف، حيث تضمن المعسكر عدد من الأنشطة الرياضية المتعددة، ومنها السباحة، تنس الطاولة، كمال الأجسام، الشطرنج، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابيه والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن نتائج المنافسات في مسابقات معسكر الأنشطة الصيفية أسفرت عن فوز طلاب الجامعة بخمس مراكز أولى والحصول على ميداليات ذهبية.

ففي مسابقة السباحة فاز الطالب أدهم محمد أنور بكلية الحاسبات، وفي تنس الطاولة فاز الطالب عبد الرحمن حمدي بكلية علوم الرياضة، أما في مسابقة الشطرنج فقد فاز الطالب حسام أسامة عبدالله بكلية الحاسبات.

كما فاز في مسابقة كمال الأجسام الطالب محمد خالد أحمد بكلية علوم الرياضة، مضيفاً أنه في مسابقة أفضل مذيع ومحاور وصحفي فاز الطالب نور الدين عبد اللاه السيد بكلية علوم الرياضة بالميدالية الذهبية.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن فعاليات المعسكر استمرت على مدار 4 أيام، موضحاً أن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من 8 طلاب، وقد فاز الدكتور محمد رشاد المدرس المساعد بكلية علوم الرياضة والمشرف على الوفد، بجائزة أفضل مشرف خلال فعاليات المعسكر.