حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
محافظات

سوهاج في 24 ساعة| انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك.. وانجاز رياضي جديد للجامعة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تباينًا كبيرًا بين مشاهد الفقد الحزينة والضربات الأمنية الناجحة، إلى جانب الجهود المتواصلة في حماية صحة المواطنين وتعزيز الفكر المستنير، فضلًا عن إنجازات تعليمية ورياضية لامعة وضعت اسم المحافظة في الصدارة.

رحيل مفاجئ.. غرق سائق بعد مهمة إنسانية بالمراغة

خيّم الحزن على قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة، بعدما فقدت أحد أنقى شبابها "عمرو" الذي غرق داخل الترعة الوسطانية عقب سقوط سيارته أثناء عودته من توصيل مريض إلى مستشفى المراغة المركزي.

سرعان ما انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثمان، لتعم الصدمة أرجاء القرية، حيث وصفه الأهالي بأنه رمز للرجولة والطيبة، حتى أن وفاته جاءت وهو يؤدي عملًا إنسانيًا. وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثمان.

الأمن يضبط أخطر تاجر شابو بطهطا

في ضربة أمنية محكمة، تمكنت مباحث قسم شرطة طهطا من الإيقاع بالمتهم "إبراهيم ح.م.ش" (33 عامًا)، أحد أخطر مروجي المخدرات بالمحافظة.

حيث عُثر بحوزته على كميات كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، إضافة إلى سلاح ناري كان يستخدمه لتأمين نشاطه غير المشروع.

النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستمرار في تتبع مصادر تمويله وشبكة ترويجه.

270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة في قبضة الرقابة

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية وهيئة سلامة الغذاء، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 270 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية الفاسدة المذبوحة خارج المجازر الرسمية وتحمل أختامًا مزورة، بجانب 25 كيلو جرامًا من الأسماك المتعفنة.

وأكد مسؤولو الطب البيطري أن الحملات مستمرة ولن يتم التهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

"صحح مفاهيمك".. مبادرة فكرية تنطلق من سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل من المحافظة، بالتزامن مع انطلاقها من العاصمة الإدارية، تحت رعاية رئيس الوزراء.

المبادرة تهدف لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة عبر الندوات والخطب التوعوية، بمشاركة واسعة من الشباب وأئمة المساجد.

جامعة سوهاج تستعد للعام الدراسي الجديد وتحقق إنجازًا رياضيًا

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026، مشيرًا إلى تجهيز المعامل والقاعات وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية.

كما حققت الجامعة إنجازًا رياضيًا لافتًا بحصولها على 5 ميداليات ذهبية خلال معسكر الأنشطة الصيفية بجامعة طنطا، في مسابقات السباحة، تنس الطاولة، كمال الأجسام، الشطرنج، وأفضل مذيع ومحاور.

