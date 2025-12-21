تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع و998 شاحنة و92 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1720 راكبا.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد- أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع و486 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع و512 شاحنة و22 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا غادرته السفينتان (Alcudia Express، والحرية)، بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي (Poseidon Express ،الحرية، وأمل)، وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، وسينا).

