الإسكندرية .. سقوط سقف مخبز داخل عقار بمنطقة البيطاش

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط سقف مخبز بعقار في أول شارع البيطاش بنطاق حي العجمي، مكوّن من 6 طوابق.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين والمارة.

وبالفحص، تبيّن أن العقار صادر له قرار ترميم رقم (47) لسنة 2026، وقد أسفر الحادث عن حالتين وفاة وإصابة شخص بحالة مستقرة .

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوضع حواجز بمحيط العقار لتأمين المنطقة وتنظيم الحركة المرورية ومنع اقتراب المواطنين، وجارٍ التعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة بالعقار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ويتقدم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.