تأمين طبي وتدخل فوري لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلال بطولة الألعاب الجماعية

شارك فرع هيئة الرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد في تأمين بطولة الألعاب الجماعية للمرحلة الإعدادية، والتي أُقيمت على ملاعب المدرسة الرياضية الإعدادية بنات.

جاء في إطار الدور المجتمعي والطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبإشراف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بمتابعة الدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية ، وبحضور الدكتور شريف شعبان، والدكتور محمود ذكي، مسئولى إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد .

تأمين طبي كامل و تدخل فوري لهيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد خلال بطولة الألعاب الجماعية

وخلال فعاليات البطولة، تعرضت إحدى اللاعبات لإصابة تمثلت في التواء حاد بالكاحل، وعلى الفور باشر الفريق الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية والمتواجد بموقع الحدث تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء التقييم المبدئي للحالة.

وبعد الفحص الطبي، تبيّن احتياج اللاعبة لاستكمال التقييم داخل منشأة طبية، حيث تم التنسيق الفوري لنقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد ، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، حيث خضعت لتقييم من أطباء الطوارئ والعظام، وإجراء أشعة على مفصل الكاحل للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم ،أن هذا التدخل السريع يعكس جاهزية الفرق الطبية وحرص الهيئة على تأمين الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وضمان سلامة المشاركين، في إطار دعم الدولة للأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم رعاية صحية فورية وآمنة وفق أعلى معايير الجودة