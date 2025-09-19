السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج

انتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إلى موقع حادث تسريب غاز بمدينة ناصر، لمتابعة الموقف ميدانيًا، وذلك عقب تلقي بلاغ بحدوث تسريب غاز بمدينة ناصر بجوار سور الاستاد الرياضي.

وأوضحت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج أنه تم على الفور فرض كردون أمني بالشوارع المحيطة وتأمين المنطقة، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

محافظة سوهاج

كما تواجدت فرق الحماية المدنية، وشرطة المرور، وقسم ثان سوهاج، ومسؤولو الحي، وجارٍ المتابعة لحظة بلحظة.

وخلال متابعته الميدانية، وجّه المحافظ جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على الموقف، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن المنطقة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وشدّد المحافظ على استمرار تواجد الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لحين انتهاء أعمال التأمين، وإخلاء الموقع من المارة والسيارات، وغلق جميع المحابس، مع متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة لحين تمام السيطرة على الموقف.