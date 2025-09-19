قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
طرح البوسترات المنفردة لأبطال حكاية نور مكسور
حوادث

السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

انتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إلى موقع حادث تسريب غاز بمدينة ناصر، لمتابعة الموقف ميدانيًا، وذلك عقب تلقي بلاغ بحدوث تسريب غاز بمدينة ناصر بجوار سور الاستاد الرياضي.

وأوضحت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج أنه تم على الفور فرض كردون أمني بالشوارع المحيطة وتأمين المنطقة، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

محافظة سوهاج

كما تواجدت فرق الحماية المدنية، وشرطة المرور، وقسم ثان سوهاج، ومسؤولو الحي، وجارٍ المتابعة لحظة بلحظة.

وخلال متابعته الميدانية، وجّه المحافظ جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على الموقف، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن المنطقة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وشدّد المحافظ على استمرار تواجد الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لحين انتهاء أعمال التأمين، وإخلاء الموقع من المارة والسيارات، وغلق جميع المحابس، مع متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة لحين تمام السيطرة على الموقف.

