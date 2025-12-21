مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، على التصديق على عدد من الجلسات العامة، حيث وافق على التصديق على الجلسات من الافتتاحية حتى الرابعة.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة اليوم وغدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015.

كما يُناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987.