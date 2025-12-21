قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو 1300 مسيرة و1200 قنبلة و9 صواريخ خلال أسبوع
محمود كارم: أبو الغيط ترك بصمة لا تمحى في سجل العمل العربي المشترك
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
مجلس الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
برلمان

مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

فريدة محمد - ماجدة بدوى

 وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، على التصديق على عدد من الجلسات العامة، حيث وافق على التصديق على الجلسات من الافتتاحية حتى الرابعة.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة اليوم وغدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015.

كما يُناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987.

