نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالإسكندرية بمشاركة ممثلين من محافظة دمياط.. شاهد

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات دور الانعقاد الثاني لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والذي يُعقد بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الفعاليات مشاركة بارزة من محافظة دمياط، حيث مثلها حسام فهمي أمين سر لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والسيد خفاجي الوكيل الثاني للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ضمن أعمال النموذج.

ويهدف نموذج محاكاة مجلس الشيوخ إلى تعزيز وعي الشباب السياسي والمجتمعي، وإتاحة التدريب العملي على العمل النيابي، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على فهم التشريع والرقابة ودعم مسار التنمية الوطنية.

وجرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلكترونيًا عبر منظومة التصويت الرقمي، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويؤكد الالتزام بالمعايير الديمقراطية السليمة.