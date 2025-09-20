يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة

شهدت مدينة ناصر بمحافظة سوهاج حالة من الطوارئ والاستنفار الأمني، عقب تلقي بلاغ عاجل يفيد بوقوع تسريب غاز بجوار سور الاستاد الرياضي، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع الأجهزة التنفيذية للتحرك الفوري للسيطرة على الموقف.

وفور ورود البلاغ، انتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

وتفقد المحافظ المنطقة المحيطة، واطمأن على سير عمليات التأمين وإجراءات عزل مصدر التسريب، وعلى الفور، قامت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، بفرض كردون أمني على المنطقة.

وإخلاء الشوارع المجاورة لحين السيطرة على الموقف، بينما تواجدت سيارات الإسعاف ورجال المرور لتأمين حركة السير وضمان سلامة الأهالي.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، في حين جرى التعامل مع التسريب بسرعة ودقة، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

اجراءات السلامة والأمان

وخلال تفقده الميداني، شدد محافظ سوهاج على:

غلق محابس الغاز الرئيسية لحين انتهاء المعالجة الفنية.

استمرار التواجد الأمني بمحيط الموقع.

متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة من غرفة العمليات.

سرعة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن “سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي طارئ قد يهدد حياة الأهالي”.

وبفضل سرعة الاستجابة وتكامل جهود الأجهزة التنفيذية، تمت السيطرة على الموقف في وقت قياسي، ما جنّب مدينة ناصر كارثة محققة، وسط إشادة من المواطنين بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تعاملت بحزم واحترافية.