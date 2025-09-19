قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج .. السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر

محل الواقعة بسوهاج
محل الواقعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمني بعد بلاغ بتسريب غاز بجوار سور الاستاد الرياضي، حيث انتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وقامت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بفرض كردون أمني على الشوارع المحيطة وتأمين المنطقة بالكامل، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتواجدت بمحيط الواقعة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ورجال المرور، وقسم شرطة ثان سوهاج، إضافة إلى مسؤولي الحي، لمتابعة أعمال السيطرة وضمان التعامل السريع مع الموقف.

وخلال تفقده موقع الحادث، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية، والتأكد من غلق محابس الغاز، واستمرار تواجد قوات التأمين حتى انتهاء أعمال المعالجة، مع متابعة غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ بضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت، مع الحرص على استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع، مؤكدًا أن سلامة الأهالي تأتي في المقام الأول.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسرب غاز محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

انهيار عقار سكني

البيت بقي كوم تراب.. تفاصيل انهيار عقار سكني في باب الشعرية

اسعاف - ارشيفية

بالأسماء.. حالات إعياء نتيحة تناول طعام بحفل زفاف في أسوان

عقرب ارشيفيه

العقارب تلدغ طفلين في الوادي الجديد

بالصور

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

فيديو

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد