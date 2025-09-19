سوهاج .. السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر

شهدت مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمني بعد بلاغ بتسريب غاز بجوار سور الاستاد الرياضي، حيث انتقل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وقامت إدارة الأزمات بحي شرق سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بفرض كردون أمني على الشوارع المحيطة وتأمين المنطقة بالكامل، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتواجدت بمحيط الواقعة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ورجال المرور، وقسم شرطة ثان سوهاج، إضافة إلى مسؤولي الحي، لمتابعة أعمال السيطرة وضمان التعامل السريع مع الموقف.

وخلال تفقده موقع الحادث، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية، والتأكد من غلق محابس الغاز، واستمرار تواجد قوات التأمين حتى انتهاء أعمال المعالجة، مع متابعة غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ بضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت، مع الحرص على استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع، مؤكدًا أن سلامة الأهالي تأتي في المقام الأول.