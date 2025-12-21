آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى

أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في غزة، بينما تم منع إدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية وفق النسب المتفق عليها، إذ لا يتم تطبيق أكثر من 20% من هذه الالتزامات.

تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية الثامنة من انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة، محملة بكل المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "محافظة القدس" أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

إعلام إسرائيلي: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي سيعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال زيارته لواشنطن..

فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن العديد من الصعوبات والمعوقات تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تؤثر بشكل مباشر على جهود إحلال السلام وحل الدولتين.

وأكد النمورة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبات كبيرة أمام التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.



وأضاف في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية وبحضور دولي واسع، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد النمورة أن فتح تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل وغير منقوص، بما في ذلك فتح المعابر لكلا الاتجاهين لتقديم العناية الطبية للجرحى وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد بأي تقدم نحو إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حماية نفسه ومواجهة سياسات الاحتلال التوسعية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات، مؤكداً أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال فعلي إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل في الأراضي الفلسطينية.



القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة، وهو ما تحدثت به اليوم وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة يقوم بعمليات نسف وهدم في المناطق الواقعة تحت سيطرته العسكرية شرق الخط الأصفر.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف المدنيين بزعم أنهم مسلحين اقتربوا من أماكن تموضع الآليات والجيش الإسرائيلي وهو مشهد تكرر صباح اليوم حيث ألقت طائرة مسيرة قنابل صوب المواطنين مما أدى إلى استشهاد 3 من عائلة واحدة.

وتابع أنه لا توجد مقدرة لدى الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء