وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى

قطاع غزة
محمود محسن

 أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في غزة، بينما تم منع إدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية وفق النسب المتفق عليها، إذ لا يتم تطبيق أكثر من 20% من هذه الالتزامات.

تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. تفاصيل
قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية الثامنة من انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة، محملة بكل المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "محافظة القدس" أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

إعلام إسرائيلي: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي سيعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال زيارته لواشنطن..

فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن العديد من الصعوبات والمعوقات تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تؤثر بشكل مباشر على جهود إحلال السلام وحل الدولتين.

وأكد النمورة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبات كبيرة أمام التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.


وأضاف في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية وبحضور دولي واسع، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن

وأكد النمورة أن فتح تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل وغير منقوص، بما في ذلك فتح المعابر لكلا الاتجاهين لتقديم العناية الطبية للجرحى وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد بأي تقدم نحو إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حماية نفسه ومواجهة سياسات الاحتلال التوسعية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات، مؤكداً أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال فعلي إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل في الأراضي الفلسطينية.


القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة، وهو ما تحدثت به اليوم وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة يقوم بعمليات نسف وهدم في المناطق الواقعة تحت سيطرته العسكرية شرق الخط الأصفر.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف المدنيين بزعم أنهم مسلحين اقتربوا من أماكن تموضع الآليات والجيش الإسرائيلي وهو مشهد تكرر صباح اليوم حيث ألقت طائرة مسيرة قنابل صوب المواطنين مما أدى إلى استشهاد 3 من عائلة واحدة.

وتابع أنه لا توجد مقدرة لدى الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

