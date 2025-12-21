المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل

تشن المحافظات حملات تفتيشية على الأسواق والمحال والمخابز لضبط المتلاعبين والمخالفات، ويقود الجولات المحافظين في اطار تلبية احتياجات المواطن وضبط الأسواق..

أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار تشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة أي تلاعب في الأسعار أو محاولات للاحتكار، وحماية صحة وحقوق المواطنين.

تحرير 477 محضرًا تموينيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية حملات تموينية مكثفة ومفاجئة على مستوى المحافظة، أسفرت عن تحرير 477 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين مخالفات للمخابز البلدية والأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر خاصة بالسكر ما بين نقص وزن وعدم وجود فواتير، حيث تم ضبط كمية قدرها 3218 كيس سكر، بالإضافة إلى ضبط 16 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم ضبط تاجر تمويني قام بالتجميع بدون وجه حق، وبحوزته 72 كيس سكر، و108 زجاجات زيت، و247 كيس مكرونة، إلى جانب ضبط 96 زجاجة زيت منتهية الصلاحية، و420 كيلو أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، و30 عبوة كلور منتهية الصلاحية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 37 محضر غلق لتجار تموينيين، و16 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و32 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفيما يخص مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 333 محضرًا تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو صحتهم، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية من خلال القنوات الرسمية.

الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية على مدار ثلاثة أيام، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة، جاءت في مقدمتها مخالفات قطاع المخابز، حيث تم تحرير 67 مخالفة، وذلك تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية، بما يؤثر بشكل مباشر على جودة رغيف الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، أسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تموينية، شملت بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، كما تم ضبط كميات من السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتمكنت الحملات من ضبط محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على عدد 2 أسطوانة بوتاجاز زنة 25 كجم، وشيكارة سكر حر زنة 50 كجم، وشيكارة سميد، كما تم تحرير محضر مخالفة، والتحفظ على طن ملح طعام، 50 علبة زبادي، وتحرير محضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على عدد 2 أسطوانة سعة 25 كجم.

المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، والتشديد على عدم التهاون مع المخالفين، باعتبار صحة المواطن أولوية قصوى، واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملاتها المكثفة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومنتجاتها.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري، عن تحرير 26 محضرًا وضبط طن من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وتنوعت الكميات المضبوطة ما بين لحوم بلدية، وكبدة مجمدة، ومصنعات لحوم، ولحوم مجمدة، ودواجن، وأسماك، ودهون ومخلفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إرسال العينات إلى المعامل المختصة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

الغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 18 تاجرا سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيها زيادة في القاروصة الواحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجيهات محافظ الغربية

وكان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 18 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.