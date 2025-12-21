قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو .. خطوات تفعيل اشتراك الطلاب والموظفين

أسعار تذاكر مترو الأنفاق
أسعار تذاكر مترو الأنفاق
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين من الفئات المختلفة، عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وكذلك أسعار الاشتراكات وطريقة تفعيلها للطلبة والموظفين، حيث توفر الكثير من الأموال نتيجة الإستخدام اليومي.

شائعة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات جدلية هدفها إشاعة القلق بين المواطنين، تؤكد إرتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على عكس الواقع، خاصة أنه لم يصدر أي تصريح من الحكومة أو وزارة النقل يشير الى مجرد التفكير رفع التذاكر حتى الآن. 

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وذلك لكافة فئات المواطنين «الشباب - كبار السن - ذوي الاحتياجات»، وتأتي أسعار التذاكر كالتالي:

عدد المحطات      للجمهور        للجيش والشرطة    ذوي الاحتياجات الخاصة

9 محطات           8 جنيهات           5  جنيهات                4 جنيهات

16 محطات         10 جنيهات         5  جنيهات                5 جنيهات

23 محطات         15  جنيهًا           5  جنيهات                8 جنيهات

39 محطات         20 جنيهًا            5 جنيهات                10 جنيهات       

أسعار اشتراكات المترو للطلاب

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الأولى بـ 150 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثانية بـ 200 جنيه.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثالثة بـ 250 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الرابعة بــ 300 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو للموظفين

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقة بــ 310 جنيهات.

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقتين بــ 365 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لـ ثلاث أو أربع مناطق بـ 425 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لــ خمس أو ست مناطق بـ 600 جنيه.

طريقة استخراج كارت الاشتراك في مترو الأنفاق للموظفين

ـ يجب التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

ـ شراء الاستمارة المناسبة للإشتراك طبقًا للوظيفة.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.

ـ تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام.

طريقة التقديم في اشتراكات المترو للطلاب

يمكن للطلاب استخراج اشتراك مترو الأنفاق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ التوجه إلي أقرب مكتب شتراكات في محطات المترو المختلفه.

ـ يتم شراء استمارة طلبه.

ـ يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

ـ كتاية رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

ـ يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

ـ يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مترو الأنفاق أسعار الاشتراكات شتراكات المترو للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

كمبوديا: نصف مليون نازح وخسائر جراء الصراع مع تايلاند

أرشيفية

الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدًا نتيجة انهيار 22 منزلًا خلال ديسمبر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد