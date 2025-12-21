حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو .. خطوات تفعيل اشتراك الطلاب والموظفين

يبحث العديد من المواطنين من الفئات المختلفة، عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وكذلك أسعار الاشتراكات وطريقة تفعيلها للطلبة والموظفين، حيث توفر الكثير من الأموال نتيجة الإستخدام اليومي.

شائعة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات جدلية هدفها إشاعة القلق بين المواطنين، تؤكد إرتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على عكس الواقع، خاصة أنه لم يصدر أي تصريح من الحكومة أو وزارة النقل يشير الى مجرد التفكير رفع التذاكر حتى الآن.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وذلك لكافة فئات المواطنين «الشباب - كبار السن - ذوي الاحتياجات»، وتأتي أسعار التذاكر كالتالي:

عدد المحطات للجمهور للجيش والشرطة ذوي الاحتياجات الخاصة

9 محطات 8 جنيهات 5 جنيهات 4 جنيهات

16 محطات 10 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات

23 محطات 15 جنيهًا 5 جنيهات 8 جنيهات

39 محطات 20 جنيهًا 5 جنيهات 10 جنيهات

أسعار اشتراكات المترو للطلاب

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الأولى بـ 150 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثانية بـ 200 جنيه.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الثالثة بـ 250 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو للطلاب بالمرحلة الرابعة بــ 300 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو للموظفين

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقة بــ 310 جنيهات.

ـ سعر اشتراك المترو للمنطقتين بــ 365 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لـ ثلاث أو أربع مناطق بـ 425 جنيها.

ـ سعر اشتراك المترو لــ خمس أو ست مناطق بـ 600 جنيه.

طريقة استخراج كارت الاشتراك في مترو الأنفاق للموظفين

ـ يجب التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

ـ شراء الاستمارة المناسبة للإشتراك طبقًا للوظيفة.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.

ـ تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام.

طريقة التقديم في اشتراكات المترو للطلاب

يمكن للطلاب استخراج اشتراك مترو الأنفاق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ التوجه إلي أقرب مكتب شتراكات في محطات المترو المختلفه.

ـ يتم شراء استمارة طلبه.

ـ يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة.

ـ يتم ختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

ـ كتاية رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

ـ يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

ـ يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.