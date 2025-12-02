الهيئة العربية: سيماف المصري يصنع جميع عربات القطارات ومترو الأنفاق

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تسعى دائمًا لتعزيز مكانتها في مجال الصناعات العسكرية والمدنية من خلال تطوير قدراتها ومواكبة أحدث التقنيات في مختلف المجالات.

وأضاف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة العربية للتصنيع تواصل دورها الحيوي في صناعة وسائل النقل، موضحًا أن مصنع سيماف المصري يقوم بتصنيع جميع عربات القطارات ومترو الأنفاق.

وأشار إلى أن قطارات المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق كلها تم تصنيعها في مصنع سيماف المصري بالتعاون مع شركة كورية، كما أن الهيئة تعمل حاليًا على تصنيع 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع من خلال شركة سيماف المصرية، موضحًا أن الهيئة تشعر بالفخر عندما يتم نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا خاصة بها، معبرًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من تصنيع هذه العربات قبل نهاية عام 2026.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن شركات القطاع الخاص تعمل بالتعاون مع الهيئة، كما أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة في تعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لدفع عجلة التصنيع في مصر.

وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على تصنيع منظومة حديثة لمجابهة الطائرات المسيرة بالتعاون مع شركة أجنبية.

وأكمل: المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات المسيرة تتكون من رادار ثلاثي يرصد الأهداف على مسافة 100 كيلو متر، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصنيع هذه المنظومة، مؤكدًا أنه سيتم تجربة المنظومة ميدانيًا بعد معرض إيديكس 2025.

وأكد اللواء مختار أن الهيئة تعمل في صمت على تصنيع منظومات جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تعلن عن أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء منه بشكل تام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وفي نهاية الحوار، كرّم اللواء مهندس مختار عبد اللطيف الإعلامي أحمد موسى، حيث قام بتقديم درع الهيئة العربية للتصنيع له تقديرًا لدوره المهني المتميز.



