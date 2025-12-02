حادثة فردية في الانتخابات.. الهيئة الوطنية تؤكد سلامة نتائج المرحلة الثانية لمجلس النواب

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه لم يكن هناك أى سلبيات فى المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب 2025، ولكن كان هناك حالتين تم إلغاء جزئي فى إحدي اللجان الفرعية، نتيجة تجاوزات أو واقعة معينة، وأعلننا الرأى العام عنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذا الأمر جاء نتيجة أن هناك إبن لأحد المترشحين أتلف الصندوق وأدي إلى بعثرة أوراق الإنتخابية وتداولها مع الناس، وتم القبض عليه، موضحا أن هناك تظلمات من مرشحين متقدمين إلى الهيئة بعدد 231 تظلم.

وتابع: “الهيئة راجعت كل التظلمات وطابقت الحصر العددي بالمحاضر الفرز المسلمة لكافة المترشحين محضر ومحضر، ولم يثبت أى أخطاء أو وجود تجاوزات تؤثر على سلامة العملية الإنتخابية تأثير جوهري، بالتالي مجلس الإدارة رفض كافة التظلمات، عدا التظلمات التي تقدمها الصندوق 78 فى الدائرة الثالثة بلقاس، والصندوق 49 فى دائرة مركز طوخ القليوبية”.