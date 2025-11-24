قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عادل نصار

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل.


أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن رؤساء لجان الاقتراع وكذا اللجان العامة ولجان المتابعة لديهم الضبطية القضائية التي تمكنهم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء أي مخالفات أو خروقات محتملة، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحقق في كل ما يرد إليها من شكاوى بكل تجرد وحيادية، ولم يسبق أن تسترت على أي مخالفة ولن توفر أي تغطية لأي خرق يطال انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن أي أعمال تنطوي على توجيه للناخبين للتصويت على نحو معين أو التأثير على إرادتهم بأي شكل من الأشكال أمام أي لجنة اقتراع، ستواجه بحسم وحزم، وقد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي قد تشهد مثل هذا النوع من الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي تلك الوقائع حال حدوثها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تطبيق قاعدة "الصمت الدعائي" خلال يومي الاقتراع، وأن لجان الرصد المعنية التي شكلتها الهيئة تتابع هذا الأمر عن كثب،.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب دائما بتلقي الشكاوى التي تخص العملية الانتخابية من خلال قنوات التواصل المعلنة، وتقوم بالتحقيق في كل ما يرد إليها للتثبت من مدى صحة وقائعها من عدمه، وأن لجان الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضم العدد المناسب من الموظفين المعاونين للمستشارين من الهيئات القضائية الذين يترأسون تلك اللجان، على النحو الذي يسهل العملية الإجرائية ويقلل من التزاحم والطوابير الطويلة أمام المراكز الانتخابية، إلى جانب وجود عدد كاف من المستشارين في قوائم الاحتياط والذين يُمكن الاستعانة بهم سريعا حال تبلغت الهيئة الوطنية للانتخابات أو لجان المتابعة بالمحافظات بوجود كثافة كبيرة في أعداد الناخبين أمام بعض اللجان، حيث سيتم الدفع بهم لتسريع وتيرة الاقتراع، مشددا على أنه لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال العملية الانتخابية ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وأنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة ولجان المتابعة والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، بالتصدي لأي وجه من أوجه الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، التزاما بأحكام القانون والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضح بدوي أهمية أن يحرص الناخبون على المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية الفاعلة من الناخبين، فضلا عن كونها حقا دستوريا يتعين إعماله والتمسك به نظرا للأهمية الكبيرة لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، غير أنها تمثل أيضا ضمانة إضافية لأن يكون النواب المنتخبون هم انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين ويمثلونهم ويعبرون عنهم تعبيرا صادقا.

الوطنية للانتخابات عمليات التصويت مجلس النواب مجلس النواب 2025 المستشار حازم بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

حالة الطقس

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

جماهير الهلال السوداني

تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر

ترشيحاتنا

جنات والحسن عادل

جنات والحسن عادل ينتهيان من تصوير كليب "الليلة حلوة"

مي عز الدين

بفستان زفاف..مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر برفقة شقيقتها ليلى: معايا للأبد

بالصور

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

إقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس.. صور

اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد