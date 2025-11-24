من البصمة الكربونية إلى الحياد الصفري.. رحلة القابضة للمياه نحو الاستدامة

شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، انعقاد جلسة متخصصة بعنوان:

"من البصمة الكربونية إلى الحياد الصفري: استراتيجيات قطاع المياه للتحول نحو مرافق منخفضة الكربون"

وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير إدارة التغيرات المناخية بقطاع البحوث والتطوير، حيث استعرض مسار الشركة القابضة في تبنّي منهجيات خفض الانبعاثات الكربونية، ودورها في دعم جاهزية مرافق المياه لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتناول المشاركون أبرز محاور التغير المناخي داخل قطاع المياه، حيث استعرض الدكتور محمد عبد الهادي التقنيات الناشئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحويل مرافق المياه إلى منشآت منخفضة الكربون من خلال أدوات رقمية لمراقبة البصمة الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة.

كوب 30 يخيب آمال المنطقة.. لا خارطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري وتمويل المناخ خارج التوقعات بحث التعاون الفني والاستشاري بين المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة الوطنية للصحافة

كما قدّمت الدكتورة ميسه صلاح الدين، المدير العام للبحوث والتطوير بشركة مياه الإسكندرية، عرضًا حول التمويل الأخضر وفرص الكربون الأزرق، موضحة أهم مصادر التمويل المستدام والسندات الخضراء وآليات دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع المياه.

واستعرض كل من المهندس تامر رفقي كمال والمهندس علي الشربيني ترابط الطاقة والمياه والكربون، مع عرض تجارب عملية لاستخدام الطاقة الشمسية وتقنيات الترشيد لتحسين الأداء التشغيلي وخفض الانبعاثات في محطات المعالجة.

واختُتمت الجلسة بعرض قدّمه الدكتور أحمد جمال، مدير الشؤون البيئية بالشركة القابضة، حولوالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق مواجهتها كما تطرق الي خارطة طريق مسار التحول نحو مرافق أكثر كفاءة واستدامة وبناء استراتيجية وطنية لمرافق منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وحظيت الجلسة باهتمام واسع من المتخصصين والخبراء، لما قدمته من رؤى عملية تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزز جاهزية قطاع المياه والصرف الصحي للتحول نحو الحياد الصفري خلال السنوات المقبلة.