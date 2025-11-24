قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 وقيمتها لجميع الشرائح

عبد الفتاح تركي

 أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 للفئات المستحقة في الدولة، موضحة أماكن الصرف وقيمة المعاشات لكل شريحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان وصول المستحقات إلى المواطنين في مواعيدها المحددة من دون تأخير.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير كافة الخدمات المالية للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية بشكل آمن ومنظم.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. القضاء الإداري يحسم الأمر

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستبدأ يوم 1 ديسمبر 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر، ليتمكن جميع أصحاب المعاشات من تسلُّم مستحقاتهم من دون أي مشاكل. 

كما أكدت الهيئة أن عملية الصرف تشمل جميع شرائح المستحقين، مع مراعاة توضيح قيمة كل شريحة لضمان الشفافية وتفادي أي لبس أو استفسار من المواطنين.

صرف معاشات نوفمبر

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قيمة المعاشات لكل شريحة مستفيدة على النحو الآتي:

  • الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
  • الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

توضح هذه الأرقام حجم المعاشات المختلفة التي يحصل عليها المستفيدون، ما يساعدهم على التخطيط المالي الشخصي للأشهر المقبلة.

زيادة المعاشات

كما تعكس تفاوت القيمة بين الشرائح مستوى التنوع في المبالغ بحسب سنوات الاشتراك وحجم الاشتراكات التي دفعها كل مواطن خلال فترة عمله.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

وأوضحت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ لضمان سهولة وصول المستحقات لكل المواطنين. وتشمل هذه المنافذ: منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك (ATM)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة المخصصة لصاحب المعاش.

ويتيح التنوع في طرق الصرف تقليل الازدحام في أي مكان واحد، كما يوفر خيارات متعددة لكل مستفيد حسب ما يناسبه من حيث الموقع أو نوع المعاملة، بما يسهل عملية الاستلام ويقلل من وقت الانتظار.

المرتبات والمعاشات

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2025

لضمان وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة حول معاشاتهم قبل الصرف، توفر الهيئة خطوات واضحة للاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وتشمل الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة
  • اختيار أيقونة صاحب معاش
  • الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية
  • الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بالموقع
  • الضغط على استعلام لتظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستفيد

وتساعد هذه الخدمة الإلكترونية المواطنين على التأكد من بياناتهم المالية قبل الذهاب لمنافذ الصرف، ما يقلل من أي أخطاء محتملة ويضمن تجربة سلسة وسريعة لجميع أصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات

أهمية معرفة قيمة المعاش قبل الصرف

تُعد معرفة قيمة المعاش خطوة مهمة لضمان التخطيط المالي الشخصي والقدرة على تلبية الاحتياجات اليومية من دون أي مفاجآت.

كما تساعد هذه الخدمة في معرفة أي فروقات أو مستحقات إضافية يمكن أن تُضاف، مما يمنح المستفيد شعورًا بالتحكم والشفافية تجاه حقوقه المالية.

ويُشجع الخبراء المواطنين على متابعة الإعلانات الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بانتظام، خصوصًا قبل مواعيد الصرف، لضمان استلام المعاشات في الوقت المناسب من دون تأخير أو ارتباك.

