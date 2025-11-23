قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة؟.. ابحث عن أسمك

رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة حيث يتقدم الكثير من المواطنين يومياً ببياناته للاشتراك في مباردة تكافل وكرامة والحصول على مساعدات شهرية من وزارة التضامن الإجتماعي، ويمكنك الآن بكل سهولة معرفة موقفك والاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط . 

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح إمكانية الاستعلام بالرقم القومي، بالإضافة إلى خيار تقديم التظلمات إلكترونيًا لمن تم رفضهم أو وجدت مشاكل في طلباتهم.

استعلام كشف تكافل وكرامة 

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة «رابط الاستعلام وخطوات التسجيل» | المصري اليوم
الاستعلام عن تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

نتيجة تكافل وكرامة 

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

  • مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
  • قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.
  • مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.
  • في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
صرف معاشات «تكافل وكرامة» لشهر مايو 2023 للأسر الأولي بالرعاية / اليوم | الأخبار المسائى
استعلام تكافل وكرامة

كيف تقدم تظلم في تكافل وكرامة 2025 ؟ 

- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

ويمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم إلى الميل الاكتروني: «[email protected]»، أو زيارة أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا.

كيفيو تقديم طلب للاشتراك في تكافل وكرامة

وحسب وزارة التضامن فيمكن استقبال طلبات التقديم الجديدة يتم حصريًا عبر منصة الدعم الموحد (https://social.gov.eg)، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات.

خطوات التسجيل : 

  • إنشاء حساب شخصي برقم الهاتف والرقم القومي.
  • تسجيل البيانات الأساسية لأفراد الأسرة بدقة.
  • رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، إيصال كهرباء، مستند الدخل إن وُجد).
  • متابعة حالة الطلب بعد التقديم مباشرة.

وتعمل المنصة على الربط الآلي بين قواعد بيانات الوزارات والجهات الحكومية للتحقق من صحة البيانات، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.

