لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر نوفمبر، ومعرفة موقف المتقدمين الجدد للانضمام لمبادرة تكافل وكرامة للحصول على معاش تكافل وكرامة شهرياً في حالة انطباق الشروط التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي. 

استعلام كشف تكافل وكرامة 

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط 

 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

نتيجة تكافل وكرامة 

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

  • مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
  • قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.
  • مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.
  • في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
استعلام تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر نوفمبر

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

-اختيار قسم "الاستعلام عن تكافل وكرامة".

-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على أيقونة "استعلام" لمعرفة نتيجة القبول أو الرفض.

في حال القبول، تظهر بيانات المستفيد كاملة، متضمنة موعد -صرف الدفعة التالية ومكان الاستلام.

-وتتيح هذه الخدمة معرفة حالة الطلب سواء كان قيد المراجعة، أو تم قبوله، أو يحتاج إلى استكمال مستندات إضافية.

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة

لتسجيل أسرتك في برنامج تكافل وكرامة، يجب عليك التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 15 عامًا.

شهادات ميلاد مميكنة للأطفال.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

إثبات دخل أو ما يثبت عدم وجود مصدر دخل.

قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

كود إعاقة من اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة في حالة وجود شخص ذي إعاقة.

بعد تقديم هذه المستندات، يتم إجراء بحث اجتماعي للتحقق من صحة البيانات واستحقاق الأسرة للدعم.

استعلام تكافل وكرامة 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستعلم المواطنون عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة 2025 من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ«وزارة التضامن الاجتماعي» من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــا، وذلك باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام».

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: من هنا 

https://tk.moss.gov.eg

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على زر «استعلام».

- ستظهر جميع بيانات المستفيد، وقيمة المعاش، وتاريخ الصرف.

استعلام تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة مساعدات تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة

