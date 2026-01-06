أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل أهالينا في القرى كانوا يعانون قبل مشروع حياة كريمة، مضيفا أن قرية شطورة في سوهاج كانت تعاني دائما نقص الخدمات قبل مشروع حياة كريمة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دخول الغاز الطبيعي الى قرى مصر كان حلم وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن 20 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن اكثر من 1400 قريه وتوابعها يستفيدون من حياة كريمة.