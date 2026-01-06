البابا تواضروس: سعداء بحضور الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهاني للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في لفتة تعكس الوحدة الوطنية والتواصل المستمر بين الدولة والمواطنين من مختلف الطوائف.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نسعد دائما بحضور الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد"، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تقليدا وطنيا اصلا يعكس وحدة المصريين.

وأضاف البابا: "سيادة الرئيس، نحن سعداء كثيرًا بحضوركم وتشريفكم وتهنئتكم بعيد الميلاد المجيد. لقد أرسلتم هذا التقليد الوطني ليعبر عن مصر البلاد الأصيلة ويعكس قيادتكم الحكيمة لكل المصريين".