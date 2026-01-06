البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأساقفة والكهنة وعدد من الشعب والمسؤولين.

قداس عيد الميلاد

ويتميز القداس بالأجواء الروحية المفعمة بالسلام والمحبة، وسط ترتيل الترانيم الخاصة بالميلاد المجيد ورفع الصلوات المباركة، بينما يواصل المؤمنون المشاركة بحضورهم وتهانيهم بمناسبة العيد.

ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.