“مظاهرة محبة” في الكاتدرائية.. الكنيسة الأرثوذكسية تكشف استعدادات عيد الميلاد

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الكاتدرائية بدأت منذ أيام تستعد لاستقبال هذا الحدث السنوي الهام، مشيرا إلى أن اليوم فى قداس عيد الميلاد تكون هناك مظاهرة محبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن المصريين من كل الأطياف على المستوي الرسمي والشعبي، يكونوا متواجدين معا ويقدموا صورة وأيقونة مصرية خالصة منفردة بمصر فى التواصل والود والمحبة.

وتابع: “الإحتفال الديني فى الكنيسة بشكل عام يتلخص دائما فى القداس الإلهي، وتختلف بعض التفاصيل حسب المناسبة، واليوم بالإحتفال بميلاد السيد المسيح يكون هناك بعض أجزاء من القداس تتناول موضوع ميلاده”.