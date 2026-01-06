الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد

بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صلوات وقداسات ليله عيد الميلاد المجيد، في أجواء روحية مميزة، حيث ارتفعت الصلوات وترددت الترانيم في مختلف الكنائس، احتفالا بميلاد السيد المسيح، حامل رسالة السلام والمحبة للعالم.

قداسات عيد الميلاد

وانطلقت الصلوات بتسبحة كيهك، التي تعد من أبرز ملامح الاستعداد الروحي لعيد الميلاد، لما تحمله من معاني عميقة وتأملات في سر التجسد الإلهي، وسط مشاركة واسعة من الشعب الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمساء.

وتتواصل قداسات عيد الميلاد بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والشعب في مختلف الكنائس الأرثوذكسية، في مشهد يجسد الفرح الجماعي والروح الكنسية التي تميز هذه المناسبة.

ويترأس قداسة “البابا تواضروس الثاني” حاليا صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء من الخشوع والبهجة، مع ترديد الترانيم والألحان التي تعبر عن فرحة الميلاد.

وتستمر الصلوات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لتُختتم بتبادل التهاني بين الآباء والكهنة والشعب، وسط دعوات بأن يحمل عيد الميلاد الخير والسلام لمصر ولجميع شعوب العالم.

ونشر منذ قليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، على صفحتهما الرسمية على فيسبوك تهنئة لجميع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين لهم ولأسرهم عاما سعيدا مليئا بالسلام والبركة.