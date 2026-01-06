قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض
أفاتار فاير آند آش يحقق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر عالميًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
أخبار البلد

الكنائs تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد

مزود الميلاد
مزود الميلاد
ميرنا رزق

بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صلوات وقداسات ليله عيد الميلاد المجيد، في أجواء روحية مميزة، حيث ارتفعت الصلوات وترددت الترانيم في مختلف الكنائس، احتفالا بميلاد السيد المسيح، حامل رسالة السلام والمحبة للعالم.

قداسات عيد الميلاد 

وانطلقت الصلوات بتسبحة كيهك، التي تعد من أبرز ملامح الاستعداد الروحي لعيد الميلاد، لما تحمله من معاني عميقة وتأملات في سر التجسد الإلهي، وسط مشاركة واسعة من الشعب الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمساء.

وتتواصل قداسات عيد الميلاد بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والشعب في مختلف الكنائس الأرثوذكسية، في مشهد يجسد الفرح الجماعي والروح الكنسية التي تميز هذه المناسبة.

ويترأس قداسة “البابا تواضروس الثاني” حاليا صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء من الخشوع والبهجة، مع ترديد الترانيم والألحان التي تعبر عن فرحة الميلاد.

وتستمر الصلوات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لتُختتم بتبادل التهاني بين الآباء والكهنة والشعب، وسط دعوات بأن يحمل عيد الميلاد الخير والسلام لمصر ولجميع شعوب العالم.

ونشر منذ قليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، على صفحتهما الرسمية على فيسبوك تهنئة لجميع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين لهم ولأسرهم عاما سعيدا مليئا بالسلام والبركة.

عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد قداسات عيد الميلاد البابا تواضروس

مصطفى مدبولي

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

صورة من اللقطة المثيرة

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

لقاء الخميسي وأوسا

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

الضريبة العقارية

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

القوات المسلحة

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

الحريق

شقيقة جارة الطفل آدم: الكلب عقر جزءا من إيده… وهجمات الكلاب بقت جماعات في بورسعيد

الطفل آدم

محافظ المنيا يزور مطرانيات مغاغة ومطاي وبني مزار وسمالوط وأبوقرقاص للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر نجاح العملية الأمريكية

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

سر فقدان محمد سامي الوزن

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أقوال مادورو امام المحكمة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

أحمد نبيوة

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

غعبد الله الثقافي

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

نجاة عبد الرحمن

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

